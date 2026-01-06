A 40 jours de son envol pour l'espace, Sophie Adenot, la deuxième astronaute féminine française de l'histoire après Claudie Haigneré, se dit impatiente de partir pour ses huit mois de mission sur la Station spatiale internationale (ISS).
L'astronaute Sophie Adenot compte les jours avant sa mission sur l'ISS
