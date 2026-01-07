Neige: le point sur les perturbations dans les transports

Véhicule de salage sur l'autoroute A4 près de Verdun (Meuse, est de la France), le 7 janvier 2026 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )

L'épisode de neige et de verglas qui a perturbé les transports mercredi dans le nord et l'ouest de la France, région francilienne comprise, devrait encore toucher neuf départements jeudi, situés surtout dans le Massif Central et les Alpes, selon Météo-France.

Le point sur les perturbations dans les transports mercredi en fin d'après-midi et les prévisions pour jeudi matin.

La route

Mercredi à 18H, sept départements étaient placés en vigilance orange — deuxième niveau d'alerte pour la neige et le verglas —, selon un message publié par Météo-France sur X.

A Paris et dans sa banlieue, le niveau 3 du Plan neige et verglas avait été activé, avec notamment la limitation de la vitesse à 70 km/h.

En fin d'après-midi, les bouchons étaient quasiment tous résorbés sur les routes d'Ile-de-France, selon le site Sytadin, mais la RN 118, au sud de Paris, était encore fermée dans le sens Paris-Province vers 17H00, selon le ministre des transports Philippe Tabarot.

Dans le sud, le trafic sur l'A8 a pu reprendre à 16H00 dans le seul sens Nice-Aix, selon le préfet du Var.

Dans la journée, la circulation des poids lourds était interdite dans l'ouest de la France, en Ile-de-France et en Nouvelle-Aquitaine et les transports scolaires suspendus dans une dizaine de départements, dont la région parisienne.

Dans les Hauts-de-France, les restrictions de circulation des poids-lourds ont été levées en fin d'après-midi par la préfecture. Elles devaient l'être aussi en Ile-de-France, a indiqué le ministre.

Dans les Hauts de France, des limitations de vitesse, à 110 km/h sur les routes habituellement limitées à 130 et à 90 km/h sur celles habituellement limitées à 110, restent actives jusqu’à jeudi 8H00, en raison notamment de l'afflux attendu "de poids lourds à nouveau autorisés à circuler".

Pour jeudi, Météo-France place 13 départements en vigilance orange, essentiellement en Auvergne-Rhône-Alpes, des zones "plus habituées à la neige" que l'Ile-de-France, a souligné le ministre.

Mais le prévisionniste a néanmoins mis en garde contre les "pluies verglaçantes" sur le "Limousin, l'ouest de l'Auvergne et le nord de l'Occitanie" en recommandant "la plus grande prudence", alors que la neige persistera aussi toute la journée "dans les vallées alpines".

Le train

Le réseau ferroviaire a enregistré durant la journée "des dérangements d'aiguilles/appareils de voie", "bloqués par la neige notamment en Ile-de-France", selon la SNCF, mais la situation revenait "progressivement à la normale" en fin de journée.

Dans le secteur de Saintes (Charente-Maritime), "des reconnaissances sont en cours pour une reprise du trafic prévue jeudi", ajoutait SNCF Réseau.

Les bus, métros et RER

Station de métro à Paris le 7 janvier 2026 ( AFP / Christophe DELATTRE )

A Paris, et en Ile de France, quelques bus ont repris leur service en fin de journée après une interruption générale depuis le matin 07H00, selon RATP et Ile-de-France Mobilités.

Les métros fonctionnaient tous, malgré des "ralentissements" sur les lignes 5 et 6 qui ont des portions en voies aériennes.

Les tramways sont revenus à la normale, avec le seul T1 interrompu entre Pont de Bondy et Gare de Noisy, a précisé IDFM, qui signale par ailleurs que les horaires des derniers trains de banlieue par ligne sont disponibles sur les applications de mobilités et les sites internet.

Les avions

Chasse-neige sur le tarmac d'Orly, où plusieurs vols ont été annulés, le 7 janvier 2026 ( AFP / Kiran RIDLEY )

Plus d'une centaine de vols ont été annulés mercredi matin à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle. A Orly, 40 annulations de vols avaient été anticipées dès mardi.

Selon le gestionnaire ADP , quelque 1.200 vols étaient initialement programmés mercredi à CDG et environ 500 à Orly.

Le trafic est resté très perturbé, avec des retards de plus d'une heure à l’arrivée en moyenne dans les aéroports parisiens, indique le tableau de bord de la Direction générale de l’aviation civile.

L’aéroport de Nantes a réouvert dans la journée selon l'organisme de surveillance du trafic aérien européen, Eurocontrol.