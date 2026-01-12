La Chine a exhorté lundi les États-Unis à "cesser immédiatement le blocus, les sanctions et toute forme de coercition à l'encontre de Cuba" après que le président Donald Trump s'est engagé à couper tout approvisionnement en pétrole et en argent à l'île communiste.
La Chine exhorte les États-Unis à mettre fin à leurs "mesures coercitives" contre Cuba
