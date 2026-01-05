Des Danois ont réagi lundi aux appels répétés du président américain Donald Trump à ce que le Groenland, territoire autonome danois, passe sous drapeau américain.
Des Danois réagissent à la menace de Trump d'annexer le Groenland
