Jusqu’où ira l’escalade dans le sud du Yémen ? La rivalité entre l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis s’affiche au grand jour. Les forces militaires du sud sont désormais placées sous le commandement de Riyad, une décision qui freine les séparatistes soutenus par Abou Dhabi. Le Yémen est-il pris en étau entre deux anciennes puissances alliées ? Décryptage avec Quentin Müller, spécialiste de la région.
Yémen : jusqu'où ira l'escalade dans le sud du pays ?
