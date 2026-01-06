Se disant "très remonté" à l'issue de son rendez-vous avec le Premier ministre Sébastien Lecornu hier, le président de la Coordination rurale Bertrand Venteau lance un "appel solennel" à ses adhérents à "monter à Paris" de façon "pacifique" pour porter les doléances des agriculteurs, malgré l'interdiction des convois de tracteurs prévus par ce syndicat agricole.
La Coordination rurale veut manifester à Paris malgré l'interdiction
