Iran: les "émeutiers" ne doivent pas semer le trouble (président)

information fournie par AFP Video 11/01/2026 à 15:59

"Nous demandons que dans chaque quartier, les habitants se rassemblent et n’autorisent pas ces personnes à provoquer des émeutes (...) et semer le trouble dans la société," a déclaré le président Massoud Pezeshkian dans sa première prise de parole depuis l'intensification de la contestation contre le pouvoir.

