"Nous demandons que dans chaque quartier, les habitants se rassemblent et n’autorisent pas ces personnes à provoquer des émeutes (...) et semer le trouble dans la société," a déclaré le président Massoud Pezeshkian dans sa première prise de parole depuis l'intensification de la contestation contre le pouvoir.
Iran: les "émeutiers" ne doivent pas semer le trouble (président)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro