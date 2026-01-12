Au Havre, environ 150 agriculteurs avec des tracteurs inspectent tous les camions pour écarter les produits alimentaires non conformes aux normes imposées aux producteurs français et européens, sans bloquer l'entrée du port. IMAGES
Des agriculteurs tentent de bloquer le port du Havre
