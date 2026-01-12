 Aller au contenu principal
Patrick Artus : "C'est impossible, il n'y aura pas de crise de la dette en France !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 12/01/2026 à 14:05

Patrick Artus, conseiller économique d'Ossiam, était l'invité de l'émission Ecorama du 12 janvier 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : les alertes budgétaires de la Banque de France, les tensions politiques autour du budget 2026, les risques liés à la dérégulation financière américaine, ainsi que le ralentissement du marché de l’emploi aux États‑Unis malgré une croissance soutenue.

