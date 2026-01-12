A la Une de la presse, ce lundi 12 janvier, , la répression de la contestation en Iran, où des centaines de personnes ont été tuées et des milliers arrêtés, selon les associations de défense des droits humains. Les conditions de vie extrêmement précaires des Gazaouis et, dans une moindre mesure, des Havanais. Une semaine judiciaire décisive pour Marine Le Pen en France. Et «des gars contre le gras».
Iran: "La rue défie les mollahs"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro