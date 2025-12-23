Ces subtilités du PER que vous devez maitriser

Le Plan d'Épargne Retraite (PER) séduit par ses avantages fiscaux, mais certaines subtilités restent méconnues. Chaque année, vos versements sont déductibles dans la limite d'un plafond calculé selon vos revenus et votre statut (salarié ou TNS). Ce plafond peut être reporté sur trois ans et même mutualisé avec celui de votre conjoint. Attention : verser au-delà reste possible, mais sans avantage fiscal. Avec la prolongation du report à cinq ans envisagée dans le budget 2026, le PER confirme son attractivité pour optimiser votre épargne retraite. On fait le point avec Arnaud Lelong, journaliste patrimoine chez Boursorama.
