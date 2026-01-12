 Aller au contenu principal
Le CAC 40 mérite-t-il d’être à son plus haut niveau historique ?

information fournie par Ecorama 12/01/2026 à 14:10

Le CAC 40 flirte avec de nouveaux sommets, porté par un début d’année particulièrement dynamique qui fait écho aux records enregistrés ailleurs en Europe. À Paris, l’indice progresse déjà d’environ 3 % depuis janvier, stimulé par la vigueur des valeurs de la défense, des semi‑conducteurs et, plus largement, par un regain d’optimisme sur les résultats des grandes entreprises françaises. Alors que les analystes anticipent une hausse marquée des bénéfices après trois années de stagnation, la question se pose : cette envolée est‑elle justifiée ou reflète‑t‑elle un excès d’enthousiasme ? L'analyse de Véronique Riches-Flores, économiste et présidente de RF Research. Ecorama du 12 janvier 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

CAC 40

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

1 commentaire

  • 14:22

    Il le mérite largement ! Des entreprises qui se démène, sont internationalement reconnu… La France fait du surplace mais le monde n’attends pas la France et l’Europe … Des gens choisissent le développement, d’autres l’inflation taxative et règlementaire !

Signaler le commentaire

