La première cohorte du nouveau "service national" vise 3.000 jeunes (Vautrin)

Le nouveau "service national" rémunéré vise le recrutement de 3.000 jeunes de 18 à 25 ans en 2026, puis montera en puissance graduellement "avec un objectif de 10.000 par an en 2030", indique la ministre des Armées Catherine Vautrin lors d'une conférence de presse à Paris pour tracer les contours de la campagne de recrutement. SONORE
