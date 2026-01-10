Devenir américain, c'est non ! Dans les rues de Nuuk, la capitale, les Groenlandais ont vivement rejeté samedi l'idée de devenir américains, après la menace de Donald Trump d'acquérir l'immense île arctique, territoire autonome danois, par la manière "douce" ou "forte".
Groenland : dans les rues de Nuuk, on ne veut pas devenir américains
