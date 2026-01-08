C’est un des dossiers chers au cœur du Premier Ministre japonais : faire renaître les campagnes nippones. Shigeru Ishiba, lui-même issu d’une ville isolée, s’est fait élire notamment sur son lien avec la province. Dès cette année, le chef d'État a ainsi décidé de doubler les subventions aux pouvoirs locaux et de nommer 180 “officiers en charge de la revitalisation”.
Le Japon encourage l’exode rural : campagnes nippones, vers un nouvel eldorado ?
