Cartes de crédit : Trump a-t-il raison de dire que les Américains se font arnaquer ?

information fournie par Ecorama • 12/01/2026 à 14:00

Un débat s’ouvre aux États‑Unis après l’annonce de Donald Trump, qui souhaite plafonner à 10 % les taux d’intérêt des cartes de crédit, un marché central du crédit à la consommation et particulièrement lucratif pour les banques. Alors que les taux ont fortement grimpé ces dernières années, atteignant en moyenne 21 % et jusqu’à 38 % pour les profils les plus risqués, la mesure est présentée par la Maison‑Blanche comme un moyen de redonner du pouvoir d’achat aux ménages. Ses opposants, notamment dans le secteur bancaire, alertent au contraire sur un risque d’assèchement du crédit. Une initiative qui intervient à l’approche des élections de mi‑mandat et relance les interrogations sur ses motivations politiques. Les explications de Charles Sannat, fondateur du site insolentiae. Ecorama du 12 janvier 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com