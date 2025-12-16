Réduction, déduction, crédit d'impôt : trois leviers pour alléger votre facture fiscale, mais chacun obéit à des règles précises. La déduction diminue votre revenu imposable avant calcul de l'impôt, la réduction s'applique directement sur le montant dû, et le crédit d'impôt peut même donner lieu à un remboursement si vous n'êtes pas imposable. Ces dispositifs, encadrés par des plafonds et des conditions, permettent d'optimiser votre fiscalité sans tomber dans l'excès. Comprendre leurs différences est essentiel pour choisir la stratégie adaptée à votre profil et à votre taux marginal d'imposition avec Arnaud Lelong, journaliste patrimoine chez Boursorama.
Réduction, déduction, crédit d’impôt : comment s’y retrouver pour payer moins ?
