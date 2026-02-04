Samy Chaar, chef économiste chez Lombard Odier, était l'invité de l'émission Ecorama du 4 février 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la posture attentiste de la BCE, l’évolution de l’euro face au dollar, les tensions possibles sur les taux de change, la récente volatilité de l’or, l’influence de la politique américaine sur les marchés et les perspectives de trajectoire pour les actions comme pour le métal précieux.
Samy Chaar : " Non, il n'y a pas d'effondrement du dollar !"
