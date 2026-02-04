 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Samy Chaar : " Non, il n'y a pas d'effondrement du dollar !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 04/02/2026 à 14:05

Samy Chaar, chef économiste chez Lombard Odier, était l'invité de l'émission Ecorama du 4 février 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la posture attentiste de la BCE, l’évolution de l’euro face au dollar, les tensions possibles sur les taux de change, la récente volatilité de l’or, l’influence de la politique américaine sur les marchés et les perspectives de trajectoire pour les actions comme pour le métal précieux.

Investir dans l'or

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

Vidéos les + vues

1

Top 5 IA du 03/02/2026

information fournie par Libertify 05:00
2

Les Etats-Unis misent sur un Venezuela "démocratique", selon la cheffe de leur mission diplomatique

information fournie par AFP 03 févr.
2
3

Les forces gouvernementales syriennes entrent à Qamichli

information fournie par AFP Video 03 févr.
4

Minneapolis: la police de l'immigration arrête un militant après avoir été encerclée

information fournie par AFP Video 03 févr.
5

Milan-Cortina: des Jeux Olympiques écolos, mission impossible?

information fournie par France 24 03 févr.
6

Syrie: les forces gouvernementales entrent dans le bastion kurde de Qamichli

information fournie par AFP 03 févr.
7

En Finlande, les doutes affleurent après le contrat de fourniture de brise-glaces aux Etats-Unis

information fournie par AFP 03 févr.
8

Accord commercial Inde-Etats-Unis : des relations normalisées... mais floues

information fournie par France 24 03 févr.
1

Élections municipales à Marseille : duel entre gauche et extrême-droite en vue

information fournie par France 24 28 janv.
2

Municipales: Edouard Philippe "évidemment" candidat sortant au Havre

information fournie par AFP Video 28 janv.
2
3

Top 5 IA du 28/01/2026

information fournie par Libertify 29 janv.
4

Édouard Philippe: objectif Le Havre, destination Élysée

information fournie par AFP 28 janv.
14
5

Situation au Groenland: "un appel au réveil stratégique pour toute l'Europe" (Macron)

information fournie par AFP Video 28 janv.
6

Nanterre: sept personnes jugées pour tentative d'escroquerie contre TotalEnergies

information fournie par AFP Video 28 janv.
1
7

Joël Guerriau condamné pour soumission chimique, "immense soulagement" pour Sandrine Josso

information fournie par AFP Video 28 janv.
8

Municipales: Jean-Luc Mélenchon appelle à punir "sévèrement" les socialistes

information fournie par AFP Video 01 févr.
6
1

Images de la prison où est détenu Maduro à New York

information fournie par AFP Video 05 janv.
2

Le lundi, c'est private equity : les avantages de l'investissement en secondaire

information fournie par Boursorama 05 janv.
3

Au Groenland, l'Otan face à Trump

information fournie par AFP Video 15 janv.
1
4

Et si la Fed baissait davantage ses taux que ce qu'attendent les marchés ?

information fournie par Ecorama 14 janv.
5

Top 5 IA du 28/01/2026

information fournie par Libertify 29 janv.
6

Bourse : Ubisoft réussira-t-il à se relever ?

information fournie par Ecorama 27 janv.
1
7

200 km/h dans le blanc: à Paris-Orly, la neige déclenche une mission commando

information fournie par AFP 07 janv.
1
8

Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: Eurostoxx 50, S&P500, Thalès, le Brent, GTT, Schneider

information fournie par SG Bourse 07 janv.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank