"Sans surprise" mais "avec un enthousiasme considérable", le maire du Havre et ancien Premier ministre Édouard Philippe se déclare candidat pour un nouveau mandat dans la cité portuaire, fondation de son identité politique et étape aussi obligée que risquée de sa candidature à la présidentielle. SONORE
Municipales: Edouard Philippe "évidemment" candidat sortant au Havre
