L’inflation en France est-elle vraiment proche de zéro ?

information fournie par Ecorama 04/02/2026 à 14:00

Selon les dernières estimations de l’INSEE, la hausse des prix est tombée à 0,3 % en janvier, un niveau inédit depuis fin 2020. Entre effet des soldes, recul de l’énergie et ralentissement généralisé, cette accalmie interroge : reflète‑t‑elle une véritable stabilisation des prix ou un simple passage à vide ? Alors que les services et l’alimentation restent orientés à la hausse, la France affiche pourtant l’inflation la plus faible de la zone euro. Un signal encourageant pour le pouvoir d’achat, mais dont la portée réelle reste à analyser. Les explications de Charles Sannat, fondateur du site insolentiae. Ecorama du 4 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Inflation

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

1 commentaire

  • 14:08

    Franchement ce sont des prestidigitateurs dans ce pays !!!! MDR

L'offre BoursoBank