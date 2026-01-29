 Aller au contenu principal
Top 5 IA du 28/01/2026

information fournie par Libertify 29/01/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Airbus , Capgemini , Intel, LVMH , SES. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.



AIRBUS
195,060 EUR Euronext Paris -2,18%
CAPGEMINI
131,500 EUR Euronext Paris -1,98%
INTEL
48,7800 USD NASDAQ +11,04%
LVMH
542,800 EUR Euronext Paris -7,89%
SES
6,870 EUR Euronext Paris +8,02%

