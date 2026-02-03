Les Etats-Unis misent sur un Venezuela "démocratique", selon la cheffe de leur mission diplomatique

La chargée d'affaires américaine au Venezuela Laura Dogu est reçue par la présidente vénézuélienne par interim Delcy Rodriguez (à droite), le 2 février 2026 à Caracas ( Venezuelan Presidency / Handout )

La cheffe de la mission diplomatique américaine à Caracas a déclaré mardi que les Etats-Unis misaient sur un Venezuela "démocratique", un mois après la capture de Nicolas Maduro par l'armée américaine.

La mission diplomatique a publié sur les réseaux sociaux une vidéo de l'arrivée de la chargée d'affaires Laura Dogu au siège de l'ambassade à Caracas, qui était fermée depuis 2019 en raison de la rupture des relations entre les deux pays.

"Le travail a déjà commencé", indique la légende accompagnant la vidéo diffusée sur X.

Mme Dogu est arrivée au Venezuela samedi et a rencontré lundi la présidente par intérim Delcy Rodriguez.

"Il s'agit d'un moment historique pour les deux pays. Comme l'a dit le secrétaire (d'Etat américain, Marco) Rubio, nous voulons un Venezuela amical, stable, prospère et démocratique", a affirmé Laura Dogu dans la vidéo. "Au travail", a conclu la diplomate.

Mme Dogu a rappelé les étapes proposées par le chef de la diplomatie américaine, à savoir "la stabilisation du pays", "la reprise économique" et une "transition vers un Venezuela amical".

L'opposition vénézuélienne insiste sur la nécessité d'un changement de gouvernement par le biais d'élections.

Delcy Rodriguez, désignée présidente par intérim après l'arrestation en plein Caracas de Nicolas Maduro le 3 janvier par les forces américaines, a nommé l'ancien ministre des Affaires étrangères Félix Plasencia comme chef de mission diplomatique aux Etats-Unis.

Ces nominations croisées marquent un tournant dans les relations entre Washington et Caracas. Celles-ci avaient été rompues en 2019 quand les Etats-Unis, sous le premier mandat du président Donald Trump, avaient contesté la réélection à la présidence de Nicolas Maduro et choisi de reconnaître à la place un gouvernement parallèle dirigé par l'opposant Juan Guaido.

Mme Rodriguez a donné des gages de bonne volonté à M. Trump avec une réforme de la loi pétrolière ainsi que l'annonce d'une amnistie générale et de la fermeture de l'Hélicoïde, redoutée prison politique de Caracas.

Mais elle a aussi nommé lundi ministre du Tourisme Daniella Cabello, fille du puissant ministre de l'Intérieur Diosdado Cabello. Ce dernier incarne l'aile radicale du chavisme, une doctrine d'inspiration socialiste fondée par le feu président Hugo Chavez, prédécesseur de Nicolas Maduro.