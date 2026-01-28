Le procès de sept personnes soupçonnées d'avoir participé à une tentative d'escroquerie contre TotalEnergies visant à soutirer plus de 22 milliards de dollars (environ 19 milliards d'euros) au géant français de l'énergie s'ouvre à Nanterre. IMAGES
Nanterre: sept personnes jugées pour tentative d'escroquerie contre TotalEnergies
