Donald Trump affirme avoir sécurisé 18 000 milliards de dollars d’investissements étrangers aux États‑Unis depuis son retour à la Maison-Blanche. Un montant exceptionnel, présenté comme le résultat des accords commerciaux conclus avec plusieurs gouvernements. Mais que recouvre réellement ce chiffre ? Les explications de Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Echos. Ecorama du 3 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Trump a-t-il vraiment attiré 18 000 milliards d’investissements aux USA ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
