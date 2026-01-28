Situation au Groenland: "un appel au réveil stratégique pour toute l'Europe" (Macron)

Le récent bras de fer avec les Etats-Unis autour du Groenland "est un appel au réveil stratégique pour toute l'Europe", déclare Emmanuel Macron au côté des dirigeants du Danemark et du territoire autonome danois en visite à Paris. SONORE
