Élections municipales à Marseille : duel entre gauche et extrême-droite en vue

information fournie par France 24 • 28/01/2026 à 16:12

Alors que les débats parlementaires continuent de faire la une en France, le reste du pays se prépare pour les élections municipales qui se tiendront mi-mars. Les enjeux sont de taille, notamment dans les grandes villes. Nous partons à Marseille, deuxième ville de France, tristement réputée pour sa violence liée au trafic de drogue. La sécurité est au cœur de la campagne, et deux candidats sont au coude à coude dans les sondages : le maire sortant divers gauche Benoît Payan et le candidat du RN, Franck Allisio. Reportage de nos collègues de France 2 Cyril Adriaens-Allemand et Guillaume Marque.