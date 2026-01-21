Loïc Cantin, président de la FNAIM, était l'invité de l'émission Ecorama du 21 janvier 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la réforme du statut du bailleur privé, les contours du nouveau dispositif d’amortissement, ses effets attendus sur l’investissement locatif, l’évolution des prix, notamment en stations de montagne, ainsi que les perspectives du marché immobilier en 2026.
Loïc Cantin (président de la FNAIM) : "En France, l'immobilier rapporte plus à l'Etat que l'impôt sur le revenu !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
