Les forces gouvernementales syriennes entrent à Qamichli

Les forces gouvernementales syriennes entrent dans la ville à majorité kurde de Qamichli, dans le nord-est de la Syrie, conformément à un accord entre Damas et les Kurdes. L'accord entre le pouvoir central et les Kurdes, annoncé vendredi sous la pression militaire de Damas, vise à intégrer les institutions et les forces kurdes au sein de l'Etat syrien.
