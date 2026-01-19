Les marchés financiers s’apprêtent à absorber une avalanche d’indicateurs et d’événements majeurs, du Forum de Davos aux publications de résultats américains. Entre incertitudes autour de la future présidence de la Fed, tensions politiques à Washington, croissance chinoise scrutée de près et interrogations sur la solidité de la bulle IA, les investisseurs naviguent dans un environnement volatil où chaque annonce peut peser sur les indices. L'analyse de Frédéric Rozier, co-responsable de la gestion portefeuille chez Mirabaud France. Ecorama du 19 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Trump, or, Davos, Fed : une semaine tendue sur les marchés financiers ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
