Accord commercial Inde-Etats-Unis : des relations normalisées... mais floues

information fournie par France 24 03/02/2026 à 22:49

Il aura fallu huit mois de négociations houleuses pour arriver enfin à un accord entre Washington et New Delhi. Pour l'Inde, c'est un soulagement après des droits de douane de 50% imposés en août réduits désormais à 18%. Les grandes lignes du traité sont connues mais certains points restent obscurs. Selon Donald Trump, l'Inde aurait renoncé à tout achat de pétrole russe mais Narendra Modi, le Premier ministre indien, n'en a pas parlé publiquement et Moscou affirme ne pas être au courant. La question de la protection des produits agricoles indiens n'est pas claire non plus. New Delhi en avait fait une ligne rouge pendant les discussions avec les Etats-Unis - comme avec l'UE avant eux, pour protéger ses 700 millions de petits paysans. Il semblerait que cette fois Narendra Modi ait reculé mais Delhi n'a pas communiqué clairement sur ce point non plus.

Guerre commerciale

