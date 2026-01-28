Le tribunal correctionnel de Paris a condamné mardi soir l'ex-sénateur centriste Joël Guerriau à quatre ans de prison, dont 18 mois ferme, reconnu coupable d'avoir lourdement drogué la députée MoDem Sandrine Josso à son domicile en 2023 afin de la violer.
Joël Guerriau condamné pour soumission chimique, "immense soulagement" pour Sandrine Josso
