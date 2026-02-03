Le dollar se redresse, l’or décroche brutalement : les mouvements récents sur les marchés semblent remettre en cause le scénario d’un affaiblissement durable du billet vert. La chute rapide du métal jaune interroge, tout comme l’inversion des paris qui dominaient ces dernières semaines. Entre inquiétudes sur l’indépendance de la Fed, nominations à Washington et volatilité extrême sur les métaux précieux : l'analyse de John Plassard, responsable de la stratégie d'investissement et associé de la banque Cité Gestion. Ecorama du 3 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Déjà le rebond de l'or ?
Valeurs associées
|51,305 USD
|NYSE
|0,00%
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
