 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Top 5 IA du 03/02/2026

information fournie par Libertify 04/02/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Airbus , Amundi , Eurazeo , PayPal, Publicis . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

AIRBUS
190,240 EUR Euronext Paris -1,84%
AMUNDI
78,700 EUR Euronext Paris +1,75%
EURAZEO
50,150 EUR Euronext Paris -2,34%
PAYPAL HOLDINGS
41,7000 USD NASDAQ -20,31%
PUBLICIS GROUPE
78,400 EUR Euronext Paris -9,24%

Vidéos les + vues

1

Iran: une attaque américaine déclenchera "une guerre régionale", prévient Khamenei

information fournie par AFP Video 01 févr.
3
2

Cuba: forte chute du tourisme en 2025 sur fond d'aggravation de la crise économique

information fournie par AFP 02 févr.
3

L'Iran se prépare à des pourparlers sur le nucléaire avec Washington

information fournie par AFP 03 févr.
18
4

Ukraine: des habitants de Kiev se réfugient dans le métro lors d'attaques aériennes

information fournie par AFP Video 03 févr.
5

Malaisie: acquitté, Tom Felix quitte le tribunal sous escorte

information fournie par AFP Video 03 févr.
6

Malaisie: jugé pour trafic de drogue, le Français Tom Félix acquitté après 900 jours de détention

information fournie par AFP 03 févr.
3
7

Palantir, la tech de l’ombre qui prospère avec le retour de Trump

information fournie par France 24 03 févr.
8

Trump: "Je n'ai rien à voir avec Jeffrey Epstein"

information fournie par AFP Video 03 févr.
1

Budget: "Les Républicains ont vraiment tout trahi" (Tanguy, RN)

information fournie par AFP Video 28 janv.
1
2

Élections municipales à Marseille : duel entre gauche et extrême-droite en vue

information fournie par France 24 28 janv.
3

Municipales: Edouard Philippe "évidemment" candidat sortant au Havre

information fournie par AFP Video 28 janv.
2
4

Top 5 IA du 28/01/2026

information fournie par Libertify 29 janv.
5

Édouard Philippe: objectif Le Havre, destination Élysée

information fournie par AFP 28 janv.
14
6

Situation au Groenland: "un appel au réveil stratégique pour toute l'Europe" (Macron)

information fournie par AFP Video 28 janv.
7

Nanterre: sept personnes jugées pour tentative d'escroquerie contre TotalEnergies

information fournie par AFP Video 28 janv.
1
8

Joël Guerriau condamné pour soumission chimique, "immense soulagement" pour Sandrine Josso

information fournie par AFP Video 28 janv.
1

Images de la prison où est détenu Maduro à New York

information fournie par AFP Video 05 janv.
2

Le lundi, c'est private equity : les avantages de l'investissement en secondaire

information fournie par Boursorama 05 janv.
3

Au Groenland, l'Otan face à Trump

information fournie par AFP Video 15 janv.
1
4

Et si la Fed baissait davantage ses taux que ce qu'attendent les marchés ?

information fournie par Ecorama 14 janv.
5

La Maison Blanche dit que l'Iran a suspendu 800 exécutions, ses alliés du Golfe pressent Trump de ne pas intervenir

information fournie par AFP 15 janv.
19
6

Top 5 IA du 28/01/2026

information fournie par Libertify 29 janv.
7

Bourse : Ubisoft réussira-t-il à se relever ?

information fournie par Ecorama 27 janv.
1
8

200 km/h dans le blanc: à Paris-Orly, la neige déclenche une mission commando

information fournie par AFP 07 janv.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank