Au programme ce matin : Airbus , Amundi , Eurazeo , PayPal, Publicis . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 03/02/2026
Valeurs associées
|190,240 EUR
|Euronext Paris
|-1,84%
|78,700 EUR
|Euronext Paris
|+1,75%
|50,150 EUR
|Euronext Paris
|-2,34%
|41,7000 USD
|NASDAQ
|-20,31%
|78,400 EUR
|Euronext Paris
|-9,24%
