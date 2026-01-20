Trump menace d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français

Le président américain Donald Trump a menacé lundi d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français en réponse au refus de son homologue Emmanuel Macron de rejoindre son "Conseil de paix".
