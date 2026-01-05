Le lundi, c'est private equity : les avantages de l'investissement en secondaire

information fournie par Boursorama • 05/01/2026 à 18:29

Chaque lundi, développez vos connaissances en matière de private equity grâce à Eurazeo. Cette semaine Amine Rais, Partner – secondaries & Mandates, nous en dit plus sur les avantages de l'investissement sur le marché secondaire.

Si vous ne savez pas ce qu'est le marché secondaire, retrouvez notre format long pour tout comprendre.