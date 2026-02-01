Le leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, estime à Roubaix que "tout ce que fait le gouvernement se fait grâce aux voix" des socialistes. "Punissez-les sévèrement, partout où vous le pouvez", a-t-il insisté lors d'un meeting de soutien au candidat local LFI, David Guiraud.
Municipales: Jean-Luc Mélenchon appelle à punir "sévèrement" les socialistes
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro