Patrice Geoffron, professeur à l'Université Paris-Dauphine et membre du Cercle des économistes, était l'invité de l'émission Ecorama du 3 février 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la désescalade entre Washington et Téhéran, la volatilité persistante des cours du pétrole, le rôle de Donald Trump dans ces mouvements et l'impact des tensions géopolitiques sur un marché pourtant bien approvisionné.
Patrice Geoffron : "Trump ne peut pas promettre un prix du pétrole à 50 dollars pour les consommateurs et à 80 pour les investisseurs !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro