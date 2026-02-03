A Minneapolis, des agents de la police américaine de l'immigration (ICE) arrêtent une personne après qu'un militant a brisé la vitre de l'un de leurs véhicules. Deux Américains ont été tués par balles par des agents fédéraux le mois dernier dans cette ville de l'Etat du Minnesota.
Minneapolis: la police de l'immigration arrête un militant après avoir été encerclée
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro