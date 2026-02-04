Actions : ce qui prouve que les investisseurs sont devenus très exigeants !

information fournie par Ecorama • 04/02/2026 à 14:10

La saison des résultats montre un marché particulièrement exigeant : plusieurs groupes, pourtant solides, ont été sanctionnés en Bourse malgré des performances supérieures aux attentes. Publicis, Microsoft ou encore SAP en ont fait l’expérience, entre prudence sur les perspectives, investissements massifs ou ralentissement de la croissance. Alors que les promesses de l’IA suscitent davantage de doutes et que les valorisations se tendent, les attentes des actionnaires semblent plus élevées que jamais. Les explications de Laurens Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utiles. Ecorama du 4 février 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com