Le comité d'organisation des J.O. de Milan-Cortina promettait "les jeux les plus écolos de l'Histoire". À bien des égards, l'objectif n'est pas atteint. La réhabilitation d'une ancienne piste de bobsleigh ayant échoué, il a fallu en construire une neuve et pour cela abattre des centaines d'arbres. Mais surtout, l'enneigement n'étant pas suffisant, il a fallu équiper la montagne en canon à neige et créer des retenues d'eau dans un environnement qui en manque.
Milan-Cortina: des Jeux Olympiques écolos, mission impossible?
