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Incendies en Gironde: opération de déminage au Porge avant le retour des habitants

information fournie par AFP Video 03/08/2026 à 11:07

Des démineurs sont à l'œuvre sur un terrain calciné à proximité d'habitations au Porge, village le plus touché par le mégafeu désormais "fixé" en Gironde. Dans deux quartiers de la commune, le retour des habitants évacués attend la tenue de ces opérations d'enlèvement d'obus de la Seconde guerre mondiale, présents dans le sol. IMAGES

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