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La Minute Bourse : l’indice DAX, made in Germany

information fournie par SG Bourse 03/08/2026 à 15:29

Envie d'en savoir plus sur la Bourse et les marchés financiers? Découvrez notre série de vidéos pédagogiques #LaMinuteBourse par Société Générale Produits de Bourse, une vidéo pour maîtriser les bases de l'investissement en Bourse! Dans cette vidéo on vous parle de l'indice phare allemand, le DAX.

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Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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