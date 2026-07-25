"On nous a un peu abandonnés pour le Cap-Ferret, donc hier il n'y avait plus de pompiers": un habitant du Porge découvrait samedi avec consternation les ruines de sa maison, brûlée par l'incendie qui dévore la forêt située au nord du bassin d'Arcachon.
"C'est désastreux": de retour dans sa maison dévastée par les flammes, un habitant témoigne
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