Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte a promis lundi des "milliards de dollars" de contrats pour renforcer les capacités de défense de l'Alliance, à la veille de son sommet à Ankara.
Mark Rutte annonce des contrats de défense d'une valeur de "plusieurs milliards de dollars"
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