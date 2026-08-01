L'Espagne a estimé samedi que la situation à Ceuta était "quasiment" revenue à la normale après le retour au Maroc de "presque" tous les migrants arrivés ces derniers jours dans l'enclave.
Ceuta: les migrants renvoyés au Maroc
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