Grèce: des bombardiers d'eau décollent contre les incendies près d'Athènes

Un hélicoptère de lutte contre les incendies largue de l'eau sur un feu de forêt dans la région de Porto Germeno, à environ 70 kilomètres au nord-ouest d'Athènes, dans la région de Béotie, le 2 août 2026 ( AFP / Angelos TZORTZINIS )

Des avions bombardiers d'eau ont enfin pu décoller tôt lundi en Grèce en appui aux pompiers qui luttent contre de multiples incendies près d'Athènes, au lendemain de la mort de deux pilotes d'un hélicoptère combattant le feu.

"Aujourd'hui (lundi) on fait face à trois fronts difficiles, celui à Psatha, Kryo Pigadi et Kandyli", dans un périmètre entre 70 et 45 kilomètres au nord-ouest d'Athènes, non loin du village côtier de Porto Germeno, a indiqué à l'AFP un responsable du bureau de presse des pompiers.

Grâce une accalmie des vents, neuf bombardiers d'eau ont décollé pour épauler les neuf hélicoptères et 450 pompiers sur place pour combattre les flammes dans les départements de Béotie et d'Attique, selon ce responsable.

Les fortes rafales de vent pouvant aller jusqu'à 80 voire 130 km/h avaient empêché l'utilisation de ces avions contre les feux cernant Porto Germeno, station évacuée depuis vendredi.

De nouvelles évacuations près du village de Kandyli, à 45 km à l'ouest d'Athènes ont par ailleurs été ordonnées lundi matin, selon la Protection civile grecques.

"La lutte contre les feux est inégale", a reconnu Kostas Katsafados, vice-ministre de la Protection civile et de la Crise climatique sur la chaîne publique Ertnews.

En plein pic touristique, le risque de déclenchement de feux reste "très élevé" ce lundi, classé niveau 4 sur une échelle en comprenant cinq, en Attique - la région de la capitale - et dans la Béotie proche, selon la Protection civile.

12.000 hectares brûlés

La Grèce, jusqu'à présent relativement épargnée par les grands feux en début de saison estival contrairement à la France et l'Espagne, lutte pour la deuxième semaine consécutive contre des feux qui ont ravagé des milliers d'hectares de forêts, maquis ou terres agricoles.

En une semaine, plus de 12.000 hectares de forêts et de terres agricoles ont brûlé en Grèce atteint de plein fouet par la crise climatique, comme l'ensemble du pourtour méditerranéen, selon des données publiés par des médias citant des analyses du programme européen Copernicus.

Les pompiers tentent d'éteindre un incendie de forêt dans le village de Loumpa, à l'ouest d'Athènes, dans la région de Béotie, en Grèce le 2 août 2026 ( AFP / Aris Oikonomou )

Trois pompiers ont été tués dans l'exercice de leurs fonctions la semaine dernière ainsi qu'un pilote d'hélicoptère, et son copilote, victimes dimanche d'une dramatique collision avec un autre appareil pendant qu'ils tentaient d'éteindre les flammes dans les environs de Psatha.

Le pilote et le copilote, un Danois et un Grec, d'un des deux hélicoptères Bell ont péri dans l'accident. Blessés, le pilote britannique et le copilote grec de l'autre hélicoptère ont été hospitalisés.

En raison d'une enquête ouverte par les autorités, tous les hélicoptères Bell présents sur place resteront à terre dans l'attente des résultats de l'enquête, a rapporté la chaîne de télévision publique ERT.

Ces appareils avaient été loués auprès de la société australienne McDermott Aviation, qui a affirmé qu'elle apportait depuis sept ans son soutien à des opérations de lutte contre les incendies en Grèce.

Située à 70 km au nord-ouest de la capitale, la localité de Porto Germeno, sur le Golfe de Corinthe, est un lieu de villégiature prisé des Athéniens qui y possèdent des maisons secondaires et sa population augmente fortement en été.

De nombreuses maisons y ont été détruites. Deux employés d'une compagnie d'électricité ont été interpellés en lien avec le feu de forêt qui s'est déclenché dans ce village côtier vendredi. Il aurait été provoqué par une étincelle provenant d'un câble électrique.