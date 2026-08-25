"Cette primaire, c'est l'opportunité de refonder la gauche", assure le leader de Place publique Raphaël Glucksmann à Andilly, en Charente-Maritime, lors de son premier déplacement après l'annonce de sa candidature à la présidentielle, affirmant vouloir "mener cette bataille avec [ses] amis socialistes". SONORE
"On va refonder la gauche", affirme Raphaël Glucksmann lors de son premier déplacement
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