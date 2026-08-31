Crue dans le Grand Canyon: le rôle du changement climatique

information fournie par France 24 • 31/08/2026 à 18:54

Une crue soudaine dans le Grand Canyon a fait au moins 1 mort et 15 disparus. La rivière qui coule dans la Bright Angel Creek a vu son débit multiplié par 20 en un temps très court. Sur le sol aride, donc imperméable, de la zone et à la faveur de pentes très raides, un mur d'eau a fondu sur les randonneurs. Le changement climatique joue un rôle dans l'amplification des averses. Et la rapidité de ces modifications du système climatique rend plus difficile la prévision de ces événements extrêmes.