Au moins huit personnes ont trouvé la mort et dix-huit sont portées disparues suite au naufrage d'un ferry, qui a rapidement coulé, dimanche, au large de la République turque de Chypre du Nord.
Chypre du Nord: opérations de secours après le naufrage d’un ferry
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