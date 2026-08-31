Des images diffusées par le Kremlin montrent le début de la rencontre entre le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping à Bichkek, en amont du sommet de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS).
Poutine rencontre Xi avant le sommet de l’OCS
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